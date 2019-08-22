هونان الصينية تستضيف المؤتمر العالمي للكومبيوتر في سبتمبر

تستضيف مدينة تشانجشا حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين فعاليات المؤتمر العالمي للكومبيوتر، المقرر إقامته خلال الفترة ما بين يومي 9 و11 سبتمبر المقبل.



وقالت الجهة المنظمة إن أكثر من 1300 شخص من شركات حول العالم، بما فيها آي بي إم ومايكروسوفت، ومعاهد وإدارات حكومية قد تقدموا للمشاركة في المؤتمر المذكور، فيما من المتوقع أن يقوم أكثر من 155 خبيرًا ومديرًا بارزًا بإلقاء كلمات رئيسية.



ومن المقرر إقامة منتديات ومعارض حول مواضيع متعلقة مثل إيكولوجيا الحوسبة، وأمن الإنترنت وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.