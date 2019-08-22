لاكزالت يغادر صفوف الميلان وينضم أتالانتا

أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي ​أتالانتا​ حسم صفقة لاعب نادي ​ميلان​ والدولي الأوروجواياني ​دييجو لاكزالت​ Diego Laxalt.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سينضم إلى فريق مدينة برجامو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إجبارية الشراء الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.



وسيوقع لاعب جنوى السابق على عقد لمدّة خمس سنوات مع أتالانتا، مقابل راتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو.



ويسعى أتالانتا لتعزيز صفوفه في الموسم القادم بعد أن تأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرّة في تاريخه.