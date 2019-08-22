قوات من الجيش والبحرية في البرتغال تشارك في مكافحة الحرائق

تشارك وحدة مكونة من 78 جنديًا في البرتغال في مكافحة الحرائق، حيث ستكون جزءًا من نظام مراقبة حرائق الغابات لفترة غير محددة من الزمن.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أنه سيقوم الجنود بدوريات مراقبة في 14 مقاطعة من البر الرئيسي للبرتغال لدعم قوات الطوارئ والحماية المدنية، وتشارك فيها قوات من البحرية.



ونبهت هيئة الحماية المدنية إلى تفاقم خطر نشوب حرائق خلال هذا الأسبوع بتصنيف مخاطر من "عالية جدًا إلى الحد الأقصى" في جميع أنحاء البر الرئيسي، بسبب الزيادة في درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة.