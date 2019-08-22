زيادة البوابات الإلكترونية في مطارات البرتغال لتقليل وقت الانتظار

تخطط البرتغال لزيادة البوابات الإلكترونية لقراءة بيانات جواز السفر البيومترية في معظم مطاراتها لتقليل وقت الانتظار بالنسبة للمسافرين.



وذكرت إيزابيل أونيتو مساعد وزير الداخلية، أنه سيتم إنشاء ثلاث بوابات إلكترونية أخرى لقراءة بيانات جواز السفر البيومترية في مطار لشبونة مع بوابتين يدويتين أخريتين في صالة الوصول الجديدة بحلول نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.



وأشارت أونيتو، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، إلى أن متوسط وقت الانتظار للمسافرين في مطار لشبونة كان أقل من 10 دقائق في يوليو الماضي، وهو أقل وقت منذ تسجيل البيانات.



ومن جانبها ذكرت هيئة المطارات في البرتغال أنه ستكون هناك منطقة مخصصة لوصول الرحلات الجوية من البلدان "الآمنة"، والتي تكون ضوابطها أيسر لسرعة إنجاز قراءة البيانات الإلكترونية.