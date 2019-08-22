تريليون دولار عجز موازنة أمريكا في 2020 بسبب سياسات ترامب

توقع الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، بلوغ العجز في ميزانية الولايات المتحدة، تريليون دولار في السنة المالية القادمة 2020، و960 مليارا للعام المالي الجاري.



فيما توقع فيليب سواجل، مدير مكتب موازنة الكونجرس، أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين حول زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019، سيضيف عجزا بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.



وأضاف سواجل، أن زيادة الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث، فضلا عن تحقيق رؤى ترامب حول أمن الحدود سيضيف عجزا بقيمة 255 مليار دولار، يأتي هذا بينما سيرتفع الدين العام الأمريكي خلال السنوات المقبلة بسبب الشيخوخة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، يأتي هذا قبيل أشهر من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة.