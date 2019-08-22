تركيا.. اعتقال 26 محاميا لاحتجاجهم على عزل 3 رؤساء بلديات

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الخميس، 26 محاميا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير، احتجاجًا على عزل السلطات 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي، حسبما قالت قناة سكاي نيوز.



يأتي هذا في الوقت الذي استخدمت فيه قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات خرجت يوم الثلاثاء الماضي في محافظة ديار بكر جنوب شرقي، حيث قامت الحكومة التركية بعزل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب موال للأكراد بحجة وجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.



كما ينتمي المسئولون الثلاثة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وكان تم انتخابهم قبل خمسة أشهر فقط.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات ضد نظام أردوغات تزداد على نحو كبير بسبب سياسته الخارجية والدعم للجماعات المسلحة والإرهابية.