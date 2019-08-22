بعد قليل.. مؤتمر صحفى لمدير عام منظمة الصحة العالمية

أعلنت وزراة الصحة والسكان منذ قليل عن عقد مؤتمر صحفي، لوزيرة الصحة، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، "تادروس أدهانوم" بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية) بعد قليل.



ومن المقرر أن يتفقد مدير منظمة الصحة العالمية، معهد تدريب الأطباء بالعباسية، وكذلك غرفة عمليات 100 مليون صحة، والتي نظمت الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وغرفة قوائم الانتظار.