السودان: اجتماع "السيادي" الأول ركز على معايير اختيار الوزراء

قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعان اللذان عقدهما رئيس الحكومة السودانية الانتقالية مع قيادات قوى الحرية والتغيير وزعيم حزب الأمة، تناولت التحديات التي تنتظر الحكومة، مضيفا أن الاجتماعات ركزت على معايير اختيار وزراء الحكومة المنتظرة،



وأشار لـ"سكاي نيوز" إلى أن رئيس الوزراء أبدى اهتمامه بقضية السلام واعتبرها من أهم أولويات الفترة الانتقالية في السودان.



يأتي هذا عقب أيام من أداء عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية كرئيسا للمجلس السيادي السوداني، كما أدى باقي أعضاء المجلس اليمين الدستورية أيضا.



يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي قد تولى رئاسة السودان عقب وضع البشير تحت الإقامة الجبرية في أبريل الماضي.