السيسي يشهد أداء المستشار أبوبكر الصديق رزق اليمين رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.



واجتمع الرئيس عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، حيث تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل؛ لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.



كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون؛ ليكون مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا سيادته في هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.