الملكي يقترب من ضم فرنانديز إلى صفوفه مقابل 70 مليون يورو

سمحت الفرصة أمام فريق ​ريال مدريد​ أن يقترب من التوقيع مع ​برونو فرنانديز​ في صفقة بقيمة 70 مليون يورو من فريق ​سبورتنج لشبونة​ هذا الصيف في فترة الانتقالات الصيفية.



وانشغل لوس بلانكوس بدعم فريقه هذا الصيف بالفعل، مع انضمام كل من ​إيدين هازارد​ و​لوكا يوفيتش​ وفرلاند ميندي وإدر ​​ميليتاو ورودريجو.



وبدأ رجال ​زين الدين زيدان​ بداية إيجابية في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 3-1 على سيلتا فيجو في نهاية الأسبوع الماضي.



ووفقًا لـ AS، تم منح الريال فرصة التوقيع مع فرنانديز مقابل 70 مليون يورو مع العمالقة البرتغاليين الذين استعانوا بمساعدة الوكيل خورخي مينديز للمساعدة في إنجاز الصفقة هذا الصيف.



ومع ذلك، تقول الصحيفة أن البرازيلي ​نيمار​ والفرنسي ​بول بوجبا​ يظلان الأولوية بالنسبة للعملاق الإسباني، وربما ينقل تركيزه إلى فرنانديز في حالة فشله في مساعيه المتمثلة بضم هذين اللاعبين من الطراز العالمي.