تشونج يقترب من بوابة مغادرة مان يونايتد

رفض نجم فريق ​مانشستر يونايتد​، ​تاهيت تشونج​، عروضا لمغادرة فريق الشياطين الحمر على سبيل الإعارة هذا الموسم مع أحقية الشراء له.



وجاءت العروض من كل من ​ايندهوفن​ و​فينورد​ للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، لكن تشونج يريد البقاء والعمل في إطار خطط المدرب ​أولي جونار سولسكاير​.



وقال وكيل اللاعب لصحيفة فوتبال إنترناشونال: "لا يريد تاهيت أن يُعار، لكنه يريد الكفاح من أجل فرصته في مانشستر يونايتد".



وتابع: "الأندية الكبرى من ​البوندسليجا​ و​الدوري الإسباني​ لا تزال في مرمى البصر".



ومن المتوقع أن يشارك تشونج ببطولة ​كأس كاراباو​ مع يونايتد الأسبوع المقبل.