تشونج يقترب من بوابة مغادرة مان يونايتد
الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:21 م
وكالاتطباعة
رفض نجم فريق مانشستر يونايتد، تاهيت تشونج، عروضا لمغادرة فريق الشياطين الحمر على سبيل الإعارة هذا الموسم مع أحقية الشراء له.
وجاءت العروض من كل من ايندهوفن وفينورد للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، لكن تشونج يريد البقاء والعمل في إطار خطط المدرب أولي جونار سولسكاير.
وقال وكيل اللاعب لصحيفة فوتبال إنترناشونال: "لا يريد تاهيت أن يُعار، لكنه يريد الكفاح من أجل فرصته في مانشستر يونايتد".
وتابع: "الأندية الكبرى من البوندسليجا والدوري الإسباني لا تزال في مرمى البصر".
ومن المتوقع أن يشارك تشونج ببطولة كأس كاراباو مع يونايتد الأسبوع المقبل.
وجاءت العروض من كل من ايندهوفن وفينورد للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، لكن تشونج يريد البقاء والعمل في إطار خطط المدرب أولي جونار سولسكاير.
وقال وكيل اللاعب لصحيفة فوتبال إنترناشونال: "لا يريد تاهيت أن يُعار، لكنه يريد الكفاح من أجل فرصته في مانشستر يونايتد".
وتابع: "الأندية الكبرى من البوندسليجا والدوري الإسباني لا تزال في مرمى البصر".
ومن المتوقع أن يشارك تشونج ببطولة كأس كاراباو مع يونايتد الأسبوع المقبل.