النواب التونسي يعقد جلسة طارئة لتعديل قانون الانتخابات

بدأ مجلس النواب التونسي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لبحث تعديل قانون الانتخابات، يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلنت تقدم 1500 قائمة للانتخابات التشريعية، منها 500 قائمة مستقلة.



كما أعلنت الهيئة قبول 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما رفضت 71 آخرين، لاسيما فقد تلقت 97 طلبًا لمرشحين للرئاسة التونسية التي من المقرر في منتصف سبتمبر المقبل.



يذكر أن قائمة الأمل المستقلة بالانتخابات الجزئية المحلية قد فازت في محافظة الكاف بعد استقالة كامل المكتب البلدي في بداية سنة 2019؛ احتجاجا على تجاوزات مالية ارتكبتها حركة النهضة الإخوانية.



يأتي هذا في الوقت الذي مازالت تحاول فيه تونس النهوض بالبلاد عقب ثورة الياسمين.