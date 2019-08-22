أنتونيو ميرانتي المرشح الأقوى لنافاس داخل الفريق الملكي

استعد الحارس الكوستاريكي نافاس لمغادرة فريق ريال مدريد فإنه أصبح مطلوبًا توفير حارس مرمى أخرى في أسرع وقت ثاني ليكون بديلًا للحارس رقم 1 في ريال مدريد تيبور كورتوا.



وحسب صحيفة الماركا الإسبانية فإن نادي روما اقترح على ريال مدريد شراء حارسه أنتونيو ميرانتي ليكون بديلًا للحارس الذي يقترب من الرحيل.



ولا يجد النادي الإيطالي أي غضاضة في التفريط بميرانتي بعد أن قام بشراء حارس ريال بيتيس باو لوبيز هذا الصيف والذي ضمن مركزه الأساسي في حراسة عرين الذئاب العاصمية.



ولن يكون أمام ريال مدريد أي حل آخر سوى جلب حارس قبل إغلاق سوق الانتقالات لأنه قام بالفعل بإعارة حارسه الأوكراني الشاب أندري لونين إلى بلد الوليد حتى نهاية الموسم.



ويملك روما إلى جانب ميرانتي الحارسين أولسين وفوزاتو وهما مازالا مرشحين للخروج من النادي العاصمي، فالأول غير سعيد بكونه رقم 2 بعد قدوم لوبيز وأما الأخير فهو يريد الخروج للعب في أي نادٍ والحصول على خبرة قبل العودة إلى روما في الصيف القادم.