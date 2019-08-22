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عالم

اليوم.. "السيادي السوداني" يعين رئيس القضاء والنائب العام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:17 م
المجلس السيادي
المجلس السيادي
أمينة ذكي
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أعلن المجلس السيادي اليوم الخميس، أنه سيتم حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي هذا عقب أداء كلا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وباقي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية، بالقصر الجمهوري أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر محمد.

فيما قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية، عقب أول اجتماع للمجلس بعد أداء اليمين الدستورية؛ إنه تم خلال الاجتماع التداول حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

يذكر أن السودان عقب عزل البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية تولي المجلس العسكري الانتقالي شئون البلاد متعهدا بتسليم الحكومة لسلطة مدنية منتخبة كما طلب الشعب السوداني.
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