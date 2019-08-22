السيسي يصدر قرارا بالموافقة على قرض صندوق النقد العربى بـ 367.7 ألف دولار

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأول بين مصر وصندوق النقد العربى.



ويقدم الصندوق بمقتضى العقد للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار عربى حسابى "عملة الأساس للصندوق"، بما يعادل نحو 367 مليونا و753 ألف دولار، وفقا لأسعار صرف العملات المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، برقم 96 لسنة 2019.







