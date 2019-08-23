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عالم

"توترات تسبق الحرب".. هل تسعى أمريكا لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران؟

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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"توترات قد تسبق الحرب" ذلك هو الوضع الحالي بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب التصعيدات الأخيرة فيما، إذ توالت الأحداث بشكل سريع، كما تبادلوا الاتهامات ودوامات "العند" فيما بينهما.

ويأتي ذلك في إطار أربعة أشهر من التصعيد المتبادل، منذ حادث إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران، في يونيو الماضي، وحتى الأزمة الأخيرة فيما يخص أمن الملاحة في الخليج العربي، واحتجاز إيرانية وبريطانية.

-ترامب يتهم إيران
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إيران، بالمسؤولية عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لواشنطن فوق اليمن.

من جانبها، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن إجراءات طهران الاستفزازية تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة.

-تحدي إيراني
وفي رسالة تحدي جديدة من طهران، أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس – بعد أقل من يوم على اتهامات ترامب - الستار عن منظومة "باور373" الصاروخية الجديدة للدفاع الجوي.

وتستطيع هذه المنظومة مواجهة طيف واسع من الأهداف، مثل طائرات الشبح والطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ البالستية والصواريخ المضادة للإشعاعات وطائرات الحرب الالكترونية والمروحيات، حسب ما أعلنه المسؤولون الإيرانيون.

-ليست المرة الأولى
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الحادث، إذ أن إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، في يونيو الماضي، اخترقت مجالها الجوي، كان مثل الضربة التي أشعلت التوترات الأخيرة، وحينها قرر ترامب تنفيذ عدة هجمات على 3 مواقع إيرانية، لكنه تراجع في نهاية الأمر.

-محاولات توجيه ضربة عسكرية لإيران
ورغم هذا التراجع، إلا أن اتهامات ترامب الأخيرة لإيران، والتوترات التصعيدية التي اندلعت فيما يخص الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي، قد تشير إلى "حرب النفس الطويلة" بين الجانبين، بالإضافة إلى أنها قد تكون سلسلة تحذيرات أمريكية كإجراءات تمهيدية لتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع لطهران.

-تهديدات إيرانية
في السياق ذاته، هدد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، بالدفاع عن أنفسهم، وحماية السفن في الخليج العربي بشتى الطرق، مشيرًا إلي أن إيران لن تبدأ الحرب في الخليج.

وجاء ذلك في الوقت التي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي لحماية وأمن الملاحة في الخليج العربي، وذلك بعدما تعرضت السفن التجارية في مياه الخليج لتهديدات إيرانية.

وكذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، عن استعداده للحوار والتفاهم مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون لصالح المنطقة.
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