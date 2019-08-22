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مصر

تطلقه مصر للعلوم والتكنولوجيا.. "جامعة الطفل" مشروع تعليمى عالمي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
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تطلق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا السبت 24 أغسطس الجاري، مشروع تعليمى عالمي يحمل اسم "جامعة الطفل" التى تقام تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، ومن المقرر أن تستقبل أولى دفعاتها من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019-2020 .

وصرح الدكتور أحمد طلبه، نائب رئيس الجامعة للتكنولوجيا والتعليم بأن جامعة الطفل تقام بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التى تعاملت مع هذه الجامعة الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

وأكد أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدرك تماما أهمية اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد الآليات التى تعمل عليها أكاديمية البحث العلمى فى هذا المجال، وهى أيضاً جزء من رسالة الجامعة.

وأوضح الدكتور تامر محمد سمير، مدير وحدة جامعة الطفل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه يجرى الآن الاستعداد لاستقبال 108 طلاب لتتيح لهم فرصة الاندماج فى المجتمع الجامعى، وتعليمهم العلوم المختلفة على أيدي الأساتذة الجامعيين، مما يتيح لهم فيما بعد دخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى، ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأشارت الدكتورة ريم عبد الحميد، المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن طريقك التدريس الحديث المستخدمة في برامج جامعة الطفل تتيح تبسيط المعلومات المقدمة للأطفال بطريقة سهلة ومبتكرة، وفي نفس الوقت تنمي الجانب الفكري والإبداعي لديهم، مما يساهم في بناء أجيال من المتعلمين قادرين على مواكبة العلوم العصرية المبتكرة القائمة على الفكر الإبداعي والابتكار في شتى المجالات. فضلاً عن أن البرامج المقدمة من جانب أكاديمية البحث العلمي قد تمت مراجعتها من جانب أساتذة وعلماء في كل تخصص ضمانًا لجودة العملية التعليمية، ولضمان اتساقها مع المناهج الدراسية، ومن المنتظر أن يلتحق ببرنامج جامعة الطفل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة.

وسيتم تقديم برامج دراسية فى مجالات الآداب والمصريات وريادة الأعمال والاتصالات والمعلومات والصحة والآثار والهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والاستدامة.
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