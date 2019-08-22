الدعوة لمؤتمر وطني لمكافحة تغير المناخ في النمسا

طالبت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب النمساوية، بعقد مؤتمر وطني لبحث قضية حماية المناخ بهدف الوصول إلى اتفاقية وطنية تضمن مكافحة تداعيات تغير المناخ وذلك بالتوافق بين جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.



وقالت فاجنر - في تصريحات لها اليوم الخميس - إن عواقب أزمة المناخ خطيرة وتتطلب اتخاذ إجراءات حازمة على المستويين الدولي والأوروبي.. لافتة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير ملموسة و"تضامن وطني" على مستوى النمسا أيضا.



وشددت على ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاقية المناخ من أجل العثور بسرعة على إجماع اجتماعي واسع النطاق.. لافتة إلى أنه ينبغي أيضا إشراك الخبراء والباحثين بالإضافة إلى الجمعيات الحضرية والمجتمعية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الأحزاب.



وطالبت بأن تبدأ اتفاقية المناخ عملها في أسرع وقت ممكن، معتبرة أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة بالفعل في البرلمان الجديد عقب انتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل.