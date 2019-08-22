ضبط سيدة حاولت إدخال حشيش لمتهم في سجن طوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة إلى نجل شقيقتها المحبوس على ذمة قضية سرقة، والمحتجز في سجن طوخ.



تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، يفيد بأنه أثناء تفتيش متعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي، تم ضبط "دينا. م. ا" 30 عامًا، ربة منزل، وبحوزتها 5 علب سجائر بداخلها 10 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالي 20 جرامًا و10 أقراص مخدرة.



وبمواجهتها بالمضبوطات اعترفت بحيازتها بقصد إدخالها إلى نجل شقيقتها "محمد. م. ا" 23 عامًا، عاطل ومحبوس على ذمة قضية سرقة، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز طوخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.