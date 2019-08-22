حزب "يمينا" يعلن توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي بالضفة في حال فوزه

أعلن حزب "يمينا" الإسرائيلي برئاسة أياليد شاكيد، أمس الأربعاء، أنه ينوي توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقبلة.



فقد أعلن الحزب عبر مؤتمرا صحفيا، عقده في مستوطنة "ألكنا" في الضفة الغربية، بمشاركة مسئولي الحزب، ونقلته القناة السابعة الإسرائيلية، أن الحزب وضع خطة لحل مشكلة الاستيطان، وسينفذها الحزب في حال فاز في الانتخابات المقبلة، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية.



كما أشار الحزب إلى أن الخطة التي وضعها سوف يمتد تطبيقها لمدة خمسة أعوام قادمة، حيث من المتوقع أن يتم بناء ما يقارب 22 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من الحكومة.