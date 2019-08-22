"البحث العلمي" تناقش بدء تطبيق بحوث النهوض بصناعة الخبز فى مصر

عقدت أكاديمية البحث العلمى برعاية وحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "ورشة عمل حول إيجاد حلول مبتكرة للنهوض بصناعة رغيف الخبز".



ونظم الورشة الأكاديمية بحضور الدكتور جاك ويرى نائب رئيس الايكاردا (المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة) والدكتور صلاح حمزة، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمشرف على المعمل المركزي بالوزارة، والدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المخابز والمطاحن وخبير التغدية، والدكتور عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، وممثلي من وزارة التموين، ولفيف من العلماء والخبراء من مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث والجامعات المصرية في المجال.



وعُرض خلال الورشة عدد من الأبحاث والتطبيقات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية الرامية إلى توفير أنواع جديدة من الحبوب والمحاصيل التى يمكن أن تدخل فى صناعة رغيف الخبز (المحاصيل الداعمة للقمح) والتى قام بها باحثون متخصصون من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والتى أوضحت الدراسات أنها تتمتع بمردود اقتصادى وصحى، بالإضافة إلى زيادة الجودة والقيمة الغذائية، وذلك في ظل تنامى الاهتمام بالأبحاث وتطبيقاتها باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد.



وأوضح رئيس الأكاديمية في كلمته أن الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأكد أن النهوض بإنتاجية القمح وصناعة رغيف الخبز من البرامج والحملات التي تتبناها وتدعمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسات الدولة المختلفة، وخطة الأكاديمية التنفيذية للنهوض بصناعة رغيف الخبز وهى جزء من استراتيجية الدولة (وزارتى الزراعة والبحث العلمى) ترتكز على أربعة محاور نعمل عليها بالتوازي والتكامل مع بعضها البعض والمحور الأول هو زيادة إنتاجية القمح وترشيد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وأحدث ما توصلت إليه مراكز الأبحاث فى هذا المجال من خلال الحملات القومية للنهوض بإنتاجية القمح والتى يطبقها مركز البحوث الزراعية والمحور الثانى وهو استنباط أصناف وسلالات جديدة لها انتاجية عالية باستخدام أحدث أساليب التربية والتربية الجزيئية والهندسة الوراثية ويشارك فى تنفيذها كل مجتمع البحث العلمى الزراعى والمحور الثالث هو تقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين والذى نتج عنها نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية ومقطورات نقل محصول القمح بالتعاون مع الصناعة المحلية والمحور الرابع والأخير وهو ايجاد بدائل واعدة داعمة للقمح فى صناعة رغيف الخبز وهو موضوع ورشة اليوم.



وأضاف صقر أن هذه ورشة غير تقليدية وفى خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تبنى تطبيق مخرجات الأبحاث الواعدة فى هذا المجال بعد إجماع العلماء والخبراء والتأكد من الجدوى الاقتصادية والقيمة الغذائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.