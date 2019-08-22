الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

"البحث العلمي" تناقش بدء تطبيق بحوث النهوض بصناعة الخبز فى مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
عقدت أكاديمية البحث العلمى برعاية وحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "ورشة عمل حول إيجاد حلول مبتكرة للنهوض بصناعة رغيف الخبز".

ونظم الورشة الأكاديمية بحضور الدكتور جاك ويرى نائب رئيس الايكاردا (المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة) والدكتور صلاح حمزة، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمشرف على المعمل المركزي بالوزارة، والدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المخابز والمطاحن وخبير التغدية، والدكتور عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، وممثلي من وزارة التموين، ولفيف من العلماء والخبراء من مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث والجامعات المصرية في المجال.

وعُرض خلال الورشة عدد من الأبحاث والتطبيقات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية الرامية إلى توفير أنواع جديدة من الحبوب والمحاصيل التى يمكن أن تدخل فى صناعة رغيف الخبز (المحاصيل الداعمة للقمح) والتى قام بها باحثون متخصصون من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والتى أوضحت الدراسات أنها تتمتع بمردود اقتصادى وصحى، بالإضافة إلى زيادة الجودة والقيمة الغذائية، وذلك في ظل تنامى الاهتمام بالأبحاث وتطبيقاتها باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد.

وأوضح رئيس الأكاديمية في كلمته أن الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد أن النهوض بإنتاجية القمح وصناعة رغيف الخبز من البرامج والحملات التي تتبناها وتدعمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسات الدولة المختلفة، وخطة الأكاديمية التنفيذية للنهوض بصناعة رغيف الخبز وهى جزء من استراتيجية الدولة (وزارتى الزراعة والبحث العلمى) ترتكز على أربعة محاور نعمل عليها بالتوازي والتكامل مع بعضها البعض والمحور الأول هو زيادة إنتاجية القمح وترشيد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية وأحدث ما توصلت إليه مراكز الأبحاث فى هذا المجال من خلال الحملات القومية للنهوض بإنتاجية القمح والتى يطبقها مركز البحوث الزراعية والمحور الثانى وهو استنباط أصناف وسلالات جديدة لها انتاجية عالية باستخدام أحدث أساليب التربية والتربية الجزيئية والهندسة الوراثية ويشارك فى تنفيذها كل مجتمع البحث العلمى الزراعى والمحور الثالث هو تقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين والذى نتج عنها نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية ومقطورات نقل محصول القمح بالتعاون مع الصناعة المحلية والمحور الرابع والأخير وهو ايجاد بدائل واعدة داعمة للقمح فى صناعة رغيف الخبز وهو موضوع ورشة اليوم.

وأضاف صقر أن هذه ورشة غير تقليدية وفى خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تبنى تطبيق مخرجات الأبحاث الواعدة فى هذا المجال بعد إجماع العلماء والخبراء والتأكد من الجدوى الاقتصادية والقيمة الغذائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شاب "معاق" داخل محل حلاقة بالشرقية

منذ حوالي 21 ساعة

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 18 ساعة

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 21 ساعة

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

ads

الصور

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

الأكثر قراءة

بالصور.. ظهور القرش الحوتي في مناطق مختلفة بالغردقة

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

4 مأكولات تعمل على "فلترة" الدم

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

الرئيس نيوز

رئيس جامعة القاهرة يُهنئ الأقباط بعيد العذراء: "وطن واحد"

​سفير اليابان: مصر لديها إمكانيات وقدرات هائلة لاستقبال استثماراتنا

بالصور| تصميم فاخر لقطار مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

السيسي يأذن لمستشار دبلوماسي بالزواج من سورية

منوعات

الفتيات يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي بالسعودية

تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

دبي تستخدم تكنولوجيا التبريد لعلاج الخيول

مقتل سيدة بريطانية بسبب غاز الضحك

كشكول

رئيس جامعة القاهرة: تطوير البحث العلمي والسمعة الدولية أهم أسباب التقدم

"الخشت" يدعو الباحثين للنشر في أول مجلة دولية للعلوم الاجتماعية

ننشر تفاصيل خطة "تعليم الشرقية" لتحقيق الانضباط بالمدارس (مستند)

التعليم العالي: 135 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

إسلام سياسي

"الإفتاء" تتصدر مرجعيات الأقليات المسلمة في العالم

الغنوشى: يوسف الشاهد أخطأ بتخليه عن جنسيته الفرنسية

الإفتاء: الإسلام كان أكبر مصدر للحضارة والرقى على مر القرون

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول


زيت وسكر

احذر.. “الأرق” سيتسبب لك في 3 كوارث صحية

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق القاهرة

ماذا قال الرئيس عن استراتيجية وزارة الصحة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

إطلالة شاملة على الحضارة الهندية يقدمها المفكر خزعل الماجدى

عرض فيلم The Perfect Storm بمركز الفنون.. اليوم

الليلة.. سيرة حياة ومشوار محمد فوزى فى"أمير البهجة"

الليلة.. نجوم الأوبرا والحجار وويف جاز باند بمهرجان القلعة

صفحتنا ع الفيس بوك