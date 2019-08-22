سامح حسين عن تفاعل الفنانين على السوشيال ميديا: "مبحبش التفاهة" (فيديو)

قال الفنان سامح حسين، إن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تكون إيجابية وهادفة، موضحًا أن هناك أشياء ينشرها على السوشيال ميديا وأشياء أخرى لا يمكن نشرها، وحسب اختيار التوقيت.



ووصف سامح حسين، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع علي فضائية "صدى البلد"، مشاركة الأمور الشخصية عبر السوشيال ميديا "بالتفاهة"، مضيفًا: "وأنا مش بحب التفاهة خالص، ولازم أبقى إيجابي، حتى لو المنشور الذي نشرته يحتوي على سلام للجمهور بشكل كوميدي، ولكن لا يصل إلى حد التفاهة".



وأعرب سامح حسين، عن رفضه الجدال على السوشيال ميديا فى القضايا السياسية، لافتًا إلى أنه لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، مؤكدًا أن الخلاف الموجود في المجتمع يرجع إلى سبب حديث الجميع فيما لا يفقهون فيه.