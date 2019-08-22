الأمم المتحدة: بدء عودة آلاف اللاجئين من الروهينجا إلى بورما

قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "إن عودة آلاف اللاجئين من أبناء الروهينجا من بنجلادش إلى ميانمار "بورما" ستبدأ اليوم الخميس بشكل طوعي، بينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة بهذا الخصوص".



وكانت جلسة مجلس الأمن قد عقدت بطلب من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بعدما أبدت هذه الدول الخمس خشيتها من احتمال أن تتمّ عمليات إعادة اللاجئين بطريقة قسرية.



وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي "إن أي عودة يجب أن تكون طوعية ومستدامة وآمنة وكريمة"، مؤكدا ضرورة أن يحصل اللاجئون على معلومات كاملة لتمكينهم من اتخاذ قرارهم، إذا كانوا سيعودون طواعية، فهم بحاجة للحصول على هذه المعلومات لاتخاذ قرار مستنير".



ومن المقرّر أن تبدأ اليوم الخميس عملية إعادة حوالى 3500 لاجئ من الروهينجا من بنجلادش إلى ميانمار.



ويصادف الأحد المقبل الذكرى السنوية الثانية للعملية التي شنّها الجيش البورمي ضدّ الروهينجا، والتي أجبرت قرابة 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.