الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 13 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظة جنين.



وبين نادي الأسير، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، بينهم أسرى محررون، هم: قيصر إنفيعات، ويوسف عمارنة، ونور مؤيد عمارنة، وإسلام جميل الشلبي، وبلال وليد هصيص، كما جرى احتجاز خمسة آخرين وأٌفرج عنهم لاحقًا، وهم: شرف أبوبكر، وطاهر بدارنة، وأحمد صادق أبوبكر، ومحمود عطاطرة، وأمير الرزي.



فيما تم اعتقال مواطن من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم، وهو لؤي راشد مصلح، 19 عامًا، ومن محافظة الخليل اُعتقل المواطن عيسى مهدي الجعبري، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: ماجد فوالحة من بلدة سنجل، ومحمد حسين الغول، 18 عاما، من بلدة سلواد.



يُضاف إلى المعتقلين أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية، بينهم أسرى محررون، هم: صالح أبوعصب، وأحمد سعد مصطفى، ومعاذ ناهد عبيد، وآدم بركات رشق، 18 عامًا.