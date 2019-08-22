سفيرة لبنان بالأمم المتحدة: الوضع فى فلسطين يواجه تحديات متعددة

أكدت الممثلة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعاني من تحديات متعددة، وأن غياب التسوية يحكم على المنطقة بأسرها بصراع مستمر وإراقة دماء.



وقالت مدللي خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين.. تحديات الأمن والسلام في الشرق الأوسط" اليوم الخميس، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعاني من تحديات متعددة، أو بالأحرى حالات عجز: عجز سياسي، في غياب الجهود للوصول إلى سلام موثوق به وإيجاد حل عادل وشامل، وعجز اقتصادي، حيث الوضع المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني يائس، وعجز إنساني، حيث احتياجات الفلسطينيين تحت الاحتلال واحتياجات اللاجئين في الخارج هائلة للغاية، ما يؤدي إلى عجز أمني مقلق للفلسطينيين في كل مكان، وعجز في احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لكن أسوأ عجز يعانيه الفلسطينيون الآن هو عجز الأمل".



وأكدت أن السياسة الإسرائيلية المتمثلة في مواصلة فرض وقائع جديدة على الأرض تحرم الشعب الفلسطيني من مستقبل مستقل وذي سيادة ومن العيش بسلام وكرامة، وأبرز الأمثلة على التحديات هو توسع المستوطنات الإسرائيلية المستمر، والمصادرة غير القانونية المستمرة لمنازل الفلسطينيين وهدمها، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ثالث أقدس مسجد في الإسلام.