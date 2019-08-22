مصرع ربة منزل ونجلتها بحادث انقلاب سيارة فى قنا

لقت ربة منزل ونجلتها مصرعهما، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على كوبري الزوايدة بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "كريستين صفوت وديع"، 30 عامًا، ونجلتها "للي وسام عادل"، 3 أعوام، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة كوبري الزوايدة، بقرية المحروسة بقنا.



تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.