الأنبا بولس يرأس صلاة أول قداس في حبريته بكندا

صلى نيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار مرقس بمونتريال في كندا.



شارك نيافته خدمة القداس الإلهي، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على بعض الكنائس في كندا، وبعض الآباء أحبار الكنيسة.



يُعد هذا القداس الأول لنيافة الأنبا بولس بعد تجليسه، كما ألقى نيافته كلمة باللغة الإنجليزية شكر فيها الآباء الأساقفة والكهنة وجميع الخدام.



