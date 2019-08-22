استقرار أسعار الأسماك اليوم.. و"البورى" بـ30 جنيهًا

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسماك اليوم الخميس، تشهد حالة من الاستقرار في جميع الأصناف.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ" الدستور"، أن أسعار البلطى تراوحت بين 24 و30 جنيها، وسجلت أسعار البوري بين 30 و58 جنيها، والمكرونة السيسى بين 50 و60 جنيها، والبربون بين 30 و40 جنيها، والقشر بين 40 و60 جنيها للكيلو.



واستقر سعر الجمبرى ليسجل من 100 إلى 300 جنيه، بينما سجلت الكابوريا بين 30 و140 جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 و190 جنيهًا للكيلو.