مقتل 20 مسلحًا من طالبان في عملية أمنية جنوبي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 20 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية، في إقليم أوروزجان، جنوبي أفغانستان.



وأفاد فيلق أتال 205، التابع للجيش الأفغاني- في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس- بأن قوات الأمن بقيادة القوات الخاصة الأفغانية أجرت العملية الأمنية في منطقة شارشينو بالإقليم الأفغاني.



وأوضح البيان أن قوات الأمن الأفغانية قتلت ما لا يقل عن 20 مسلحا، ودمرت مخبأين للأسلحة والذخيرة.



من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على هذه الغارة حتى الآن.