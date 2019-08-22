استقرار أسعار اللحوم اليوم.. و"البتلو" بـ140 جنيهًا

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وسيستمر هذا الاستقرار خلال الأشهر المقبلة.



وأكد وهبة، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم الكندوز، اليوم الخميس، تتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الضأن نحو 135 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو نحو 140 جنيهًا.



وأشار رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة، إلى أن مبيعات الجزارة تراجعت من 4 ذبائح إلى واحدة يوميًا بسبب الظروف التي يمر بها المواطنون.