كوريا الجنوبية تعلن استئناف المباحثات مع الولايات المتحدة قريبا

يبدو أن المحادثات التي تعقد على مستوى العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة سوف تستأنف قريبا، وفقا لما ذكر مسئول كبير في البيت الأزرق الرئاسي بكوريا الجنوبية اليوم الخميس.



أدلى كيم هيونغ-تشونغ، نائب مدير مكتب الأمن الوطني بالبيت الأزرق، بهذه التصريحات بعد اجتماع مع ستيفين بيغون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الديمقراطية الذي وصل إلى هنا قادما من اليابان مساء الثلاثاء، للقيام بزيارة لمدة ثلاثة أيام، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية.



وقال كيم لصحفيين إن لديه "انطباع" من خلال محادثاته مع بيغون، بأن الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة "من المحتمل أن يستأنف قريبا"، رافضا التعليق عن سبب هذا الانطباع.



وأضاف كيم أن سول وواشنطن تتعاونان بشكل وثيق في المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.