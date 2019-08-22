وزراء من لاوس يزورون سياحا صينيين أصيبوا بحادث سير مأساوي

قام وزير المعلومات والثقافة والسياحة اللاوسي بوسنغهام فونغدارا، ومعه نواب وزراء ومسئولون بالوزارة، يوم الأربعاء، بزيارة اطمئنان للسياح الصينيين الذين أدخلوا المستشفى نتيجة حادث سير مأساوي يوم الاثنين الماضي.



ويتلقى المصابون بالحادث، العلاج الطبي في مستشفى 103 المركزي التابع لجيش الشعب اللاوسي، في العاصمة فينتيان، إثر الحادث التي تعرضت له حافلة تحمل أكثر من 40 سائحا صينيا، وانحرافها نحو وادٍ عميق بمقاطعة لوانغ برابانغ، على بعد نحو 180 كم شمالي العاصمة اللاوسية.



والتقى الوزير بوسنغهام ومرافقوه، مع ضحايا الحادث، وأبلغهم الوزير بأن الحكومة اللاوسية تشعر بحزن بالغ بسبب الحادث. وشجعهم على أن يكونوا أكثر قوة وتحملا، حتى يتمتعوا بالشفاء العاجل.



ونقلت صحيفة "فينتيان تايمز" المحلية اليوم الخميس، عن نائب مدير المستشفى، تشانثافون اودموسوك، قوله إن 20 سائحا صينيا يتلقون العلاج بالمستشفى.