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رياضة

فتح باب التسجيل لرحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة شرم الشيخ

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:46 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدستور
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم سلسلة من الرحلات للشباب والطلائع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ضمن سلسلة رحلات "اعرف بلدك" التى تهدف لتوعية الشباب بأهمية المناطق السياحية بمصر، وتعريف الشباب بتاريخ بلدهم العريق.

ويتم الاشتراك فى هذه الرحلات "أون لاين" من خلال "بوابة مصر للشباب والرياضة" وعن طريق الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للطلائع بمقر الوزارة أو من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك للوصول لأكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وتنطلق سلسلة الرحلات الشبابية من سن 18-35 عاما، التى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وتستمر الرحلة لمدة 5 أيام بالمدن الشبابية بشرم الشيخ، بورسعيد، رأس البر، والإسكندرية. الدخول الى الموقع من هنا
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