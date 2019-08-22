البنك المركزي البرازيلي يبيع الدولار لدعم الريال المحلي

بدأ البنك المركزي البرازيلي بيع جزء من احتياطيه بالدولار الأمريكي من أجل دعم الريال، وهي المرة الأولى منذ 2009.



ووفقا للبنك، فقد باع 200 مليون دولار نقدا، وخطط لبيع ما إجماليه 3.845 مليار دولار، خلال 7 أيام للتعاملات التجارية من 21 أغسطس وحتى 29 منه.



إضافة لهذا، سعى البنك للاستثمار في 4000 صندوق تمويل مسجل لعمليات تبادل عملات مقابلة، بحيث يكون هذا الاستثمار كنوع من شراء السندات بالدولار.



ومن أجل تقوية الريال أمام الدولار، قال البنك إنه خطط لبيع ما مجموعه 550 مليون دولار نقدا في يوم، بينما يشتري نفس الكمية عبر عمليات تبادل عملات مقابلة.