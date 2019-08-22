حبس صاحب شركة بتهمة التزوير فى الوايلى

أمرت نيابة الوايلي بحبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، تمكنت من ضبط "عماد. ع. ع" 66 سنة، صاحب شركة للاستثمار والمستلزمات الطبية بدائرة قسم الويلي، وسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 7740 لسنة 2008، الوايلى "خيانة أمانة" لمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



وبتفتيش مسكنه عثر على "2 خاتم شعار الجمهورية مطموس الجهة التابعين لها وأحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدنى كودي، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة شهادات إتمام التعليم الجامعى ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلى، إجازات مرضية وتقارير طبية" وجميعهم مقلدين.



وضبطت الأدوات المستخدمة في التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة".



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير2011 من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة "لا يمكنه الإرشاد عنه" واصطناعه الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة بدائرة قسم شرطة الموسكي.