واشنطن ترحب بقرار باراجواي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو، اليوم الخميس، إن واشنطن ترحب بقرار باراجواي بتسمية حزب الله والقاعدة وداعش كمنظمات إرهابية، كما أضاف بومبيو أن حزب الله هو وكيل عنيف للنظام الإيراني وليس له أي نشاط في أمريكا الجنوبية، داعيا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب الذي ترعاه إيران.



جدير بالذكر أن وكالة بلومبرج قد كشفت من أيام مضت أن هناك مناقشات سرية داخل الحكومة البرازيلية لإدراج حزب الله منظمة على قائمة المنظمات الإرهابية، كما قالت بلومبرج إن البرازيل تحاول تحقيق هذا في محاولة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



يذكر أن حزب الله وهي الذراع الأيمن لإيران تقوم بشن العديد من الهجمات الإرهابية في الدول العربية.