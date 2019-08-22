بومبيو يعرب عن تقديره للدنمارك

أعرب مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لتعاون الدنمارك باعتبارها من حلفاء الولايات المتحدة وإسهاماتها في القضايا الأمنية العالمية المشتركة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بومبيو ونظيره الدنماركي جيبي كوفود بشأن "تأجيل" سفر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدنمارك، مشيرة إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون بين بلديهما، بما في ذلك ما يخص إقليم جرينلاند، في منطقة القطب الشمالي.



يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد عدل عن زيارة الدنمارك التي كانت مقررة في أوائل سبتمبر المقبل بعد أن قوبلت رغبته في شراء إقليم جرينلاند ذي الحكم الذاتي في الدنمارك بالرفض، كما كان ترامب قد وصف رئيسة الوزراء الدنماركي مته فريدريكسن بال"كريهة" بسبب رفضها تلك الصفقة.