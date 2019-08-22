تنفيذ 143 حكما قضائيا في حملة أمنية بمطروح

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 143 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.



تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و9 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم جنائى و54 حكما جزئيا و25 حكما مستأنف و46 حكما بغرامات و17 مخالفة جزئية.



وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.