التخطيط: خطة التنمية المستدامة تولى أهمية للعدالة المكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضافت أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.



وأشارت الوزارة إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 192020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه حوالي 2.38 مليار جنيه لتنمية محافظة جنوب سيناء.



وتابعت أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى محافظة شمال سيناء خلال 192020 تتمثل فى عدد كبير من المشروعات فى قطاعات التعليم، المياه، الزراعة والرى، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، هذا بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستهدف تنفيذها بجنوب سيناء فى قطاعات الزراعة والري، والنقل والتعليم وخدمات أخرى.



وفيما يخص أقاليم الصعيد قالت إن الخطة تولى أهميةً كبيرةً لتنمية مُحافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون، وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، مشيرة إلى توجيه استثمارات حكومية بحوالي 31.2 مليار جنيه عام 192020 لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تناهز 22٪ مقارنةً بعام 182019.



أضافت الوزيرة أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر (50.2٪) من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد عام 192020 وبقيمة تبلغ 15.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد (بني سويف، المنيا، الفيوم) بنسبة) 25.6٪)، في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، الوادي الجديد) النسبة المتبقية (24.2٪).

تابعت الوزيرة أنه بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 192020 فتستحوذ محافظة البحر الأحمر على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 22.8٪، وبقيمة تبلغ 3.58 مليار جنيه وبزيادة 59.3٪ مُقارنةً بعام 182019، ويليها محافظة أسوان بنسبة متقاربة 22.7٪، بقيمة 3.56 مليار جنيه، وتأتي في المركز الثالث محافظة قنا بنسبة 22.4٪.



وفيما يخص أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال عام 192020، أشارت الوزيرة إلى توجيه نحو 3.56 مليار جنيه لمحافظة أسوان لعدد من المشروعات فى قطاعات النقل والتخزين والزراعة واستصلاح الأراضي، ومشروعات الصرف الصحى والتعليم، ونحو 3.36 مليار جنيه لمحافظة سوهاج لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والنقل، بالإضافة إلى توجيه نحو 3.5 مليار جنيه لمحافظة قنا لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والتشييد والبناء والخدمات الصحية، ونحو 3.58 مليار جنيه لمحافظة البحر الأحمر لمشروعات الأنشطة العقارية النقل والتخزين، التشييد والبناء ومشروعات الصرف الصحي، فضلًا عن توجيه نحو 1.68 مليار جنيه لمحافظة الأقصر لمشروعات الصرف الصحي، التعليم وعدد من المشروعات فى قطاع الخدمات الصحية.



أما بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم شمال الصعيد أوضحت السعيد أن محافظة المنيا تحتل المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجّهة للإقليم بنسبة 42٪وبقيمة تبلغ 3.36 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 33.4٪ وبقيمة 2.67 مليار جنيه، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الفيوم بنسبة 24.6٪ بإجمالي استثمارات بقيمة 1.96 مليار جنيه.



وتأتى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم شمال الصعيد خلال العام المالي 192020 حيث يخص محافظة المنيا نحو 3.36 مليار جنيه لمشروعات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والنقل والتخزين، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.67 مليار جنيه لمحافظة بنى سويف لمشروعات فى قطاعات خدمات التعليم والصرف الصحى، وتوجيه نحو 1.96 مليار جنيه لمحافظة الفيوم لمشروعات خدمات التعليم والتشييد والبناء وخدمات أخرى بالمحافظة.



وأشارت إلى أنه بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة بنسبة 50.5 ٪ بقيمة تبلغ 3.82 مليار جنيه، وبزيادة 86.5٪ مقارنةً بعام 182019، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 49.5٪ بقيمة تبلغ 3.75 مليار جنيه.



وحول أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم وسط الصعيد خلال العام المالي 192020، فيخص محافظة أسيوط نحو 3.75 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، وخدمات التعليم، بالإضافة إلى توجيه نحو 3.82 مليار جنيه لمحافظة الوادى الجديد لمشروعات الكهرباء والخدمات التعليمية وخدمات أخرى بالمحافظة.