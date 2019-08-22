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عالم

هواوي عازمة على تحقيق المزيد من الشفافية والانفتاح

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مدير تنفيذي بشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، إن الشركة ستواصل تعزيز شفافيتها وتعتبر نفسها كما لو أنها شركة مدرجة بالبورصة.

وخلال مناقشات تفاعلية مساء الأربعاء في مدينة نيويورك، قال فنسنت بانغ، وهو نائب بارز لرئيس ومدير مجلس إدارة (هواوي)، إن الشركة تخطط لعقد نشاطات شهرية في نيويورك لاحقا، في مسعى لتحديث تطور الشركة وإيضاح أية تساؤلات.

وصرح بانغ أيضا لـ(شينخوا) على هامش فعالية مساء الأربعاء، والتي كانت بمثابة استعراض لنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من 2019، بأن الشركة حاليا تتبع قواعد محاسبة ومسئولية، مثل الشركات المسجلة بالبورصة، وتصدر تقارير سنوية لأكثر من 10 سنوات.

وكانت المرة الأولى للشركة أن تصدر تقارير فصلية ونصف سنوية حول نتائج عملياتها، في كل من إبريل ويوليو على التوالي.

وأكد بانغ على أن (هواوي) ستواصل إصدار تقارير فصلية ونصف سنوية، وليس لديها أي شيء تخفيه، منذ يومها الأول.

أما باول تريولو، الذي يترأس قسم الممارسة التقنية بمجموعة أورآسيا، وهي مؤسسة بحوث واستشارات حول المخاطر الجيوسياسية، فقال إن (هواوي) أظهرت مثالا جيدا في تعزيز الشفافية والحفاظ عليها، رغم أنها غير متداولة علنا.
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