بدء قبول طلبات شراء تذاكر دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020

بدأ المنظمون لدورة ألعاب طوكيو البارالمبية العام القادم قبول طلبات شراء التذاكر على شبكة الإنترنت.



فقد افتُتح الموقع على شبكة الإنترنت عند منتصف الليل مع بداية يوم الخميس في اليابان.



وتبدأ أسعار التذاكر من 500 ين فقط، ما يعادل نحو خمسة دولارات.



وينبغي على مقدمي الطلبات أولا التسجيل للحصول على بطاقة طوكيو 2020 التي ستسمح لهم بشراء تذاكر للمناسبات الأولمبية.



وقد سجل نحو 7.6 مليون شخص حتى اليوم الأول من شهر أغسطس.



ويبلغ الحد الأقصى من التذاكر المسموح بشرائه لكل متقدم 30 تذكرة.



وسيتم قبول الطلبات حتى الساعة 11:59 من صباح اليوم التاسع من سبتمبر، وسيتم إعلان الحصيلة الأولى من النتائج استنادا إلى اختيار القرعة في الثاني من أكتوبر.



وستجرى قرعة ثانية في أوائل العام القادم، وبعد ذلك سيتم بيع التذاكر في منافذ بيع بجميع أنحاء البلاد.



يذكر أن دورة الألعاب البارالمبية ستفتتح في الخامس والعشرين من أغسطس العام القادم.