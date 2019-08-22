حفل تأبين المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شارك مسؤولون كبار ودبلوماسيون وزملاء سابقون في حفل تأبين يوكيا أمانو المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الخميس.



وقد توفي أمانو في الثامن عشر من يوليو عن 72 عاما.



وحضر نحو 900 شخص حفل التأبين الذين أقيم في مقر الوكالة.



وعرض فيديو يبرز إنجازات أمانو خلال ولايته.



وأوضح الفيديو جهوده لتحسين سلامة محطات الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما دايئيتشي في شمال شرقي اليابان عام 2011.



وساهم أمانو أيضا في الترويج للاستخدام السلمي للطاقة النووية مثل المعالجة الشعاعية لمحاربة السرطان.



وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيار مدير عام جديد في اجتماع لمجلس إدارتها في أكتوبر.