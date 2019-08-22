مسؤول ياباني: المناقشات مع أمريكا باتت أكثر عمقا

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، المسؤول عن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، إنه ونظيره الأمريكي لم يتمكنا من تضييق هوة الخلافات بينهما بعد.



فقد أجرى توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر مناقشات بشأن التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والسيارات لنحو خمس ساعات يوم الخميس في واشنطن.



وأخبر موتيجي الصحفيين بعد ذلك أنهما حددا النقاط محل الخلاف واتفقا على تسريع العمل المتبقين، مضيفا أن المفاوضات كانت صعبة للغاية لأن كلا الجانبين لديهما مصالح وطنية على المحك.



وقال إن المناقشات باتت أكثر عمقا إلا أن هوة الخلاف لم يتم تضييقها بعد.



ومن المقرر أن يجتمع المسؤولان مرة أخرى يوم الخميس في جولتهما الثانية من المحادثات هذا الشهر.



ويُعتقد أن الحكومة اليابانية تسعى للحصول على تنازلات. وتقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تخفض التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات اليابان الصناعية من قبيل السيارات وقطع غيارها إذا ما كانت ترغب في سوق أكثر انفتاحا على منتجاتها الزراعية.



وتأمل الحكومتان اليابانية والأمريكية في التوصل إلى اتفاق بعد اجتماعي القمة المقبلين حيث سيعقد أحدهما على هامش قمة مجموعة السبع التي ستنطلق في فرنسا يوم السبت، والآخر خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر شهر سبتمبر.