الكويت تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بأستراليا

تسلمت الكويت دعوة من أستراليا، للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، والمقرر انعقاده في مدينة (ملبورن) الاسترالية خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.



وقام سفير أستراليا لدى الكويت جونوثان جيلبرت، بتسليم الدعوة إلى وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف؛ وذلك خلال لقائهما أمس الأبعاء بمقر وزارة المالية الكويتية.



كماب بحث الحجرف وجيلبرت – خلال اللقاء – العلاقات الاستثمارية والاقتصادية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.