روحاني يحذر من عواقب وصول صادرات بلاده النفطية إلى الصفر

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من عواقب ستلحق بالممرات المائية الدولية في حالة توقف صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل.



ورد هذا التصريح ضمن حديث روحاني في اجتماع حكومي اليوم الخميس حضره المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.



وقال إن صبر إيران يوشك على النفاد، مضيفا إذا وصلت صادرات إيران النفطية إلى الصفر، فإن الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة كالسابق.



وحذر من أن الضغط الأحادي ضد إيران لن يخدم مصالح المجتمع الدولي.



وتأتي تصريحات روحاني في ظل تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بما في ذلك الحظر الشامل على واردات إيران النفطية.



وينظر لروحاني على أنه يحث دولا في أوروبا وغيرها على استئناف استيراد النفط الإيراني عن طريق التلميح إلى عدم إمكانية ضمان الأمن في مضيق هرمز.