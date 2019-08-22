مهاجم الزمالك يغادر القاهرة إلى فرنسا لاستكمال علاجه

غادر القاهرة اليوم الخميس اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك متوجها إلى فرنسا لاستكمال علاجه مستغلا فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من الجهاز الفني السابق بقيادة طارق يحيى.



وقال اللاعب قبيل سفره إنه مازال يشعر ببعض الآلام الخفيفة في الركبة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".