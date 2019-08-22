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رياضة

منتخب مصر لرفع الأثقال يغادر إلى المغرب للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:13 ص
جريدة الدستور
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غادرت القاهرة اليوم الخميس بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال متوجهة إلى المغرب، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المغرب 2019، وتضم البعثة 20 لاعب ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الأثقال يوم 25 أغسطس الجاري.

وأكد الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن الطموح لدى البعثة كبير في رفع علم مصر في معظم المنافسات والأوزان والتي سوف تنطلق ظهر يوم 25 أغسطس بمنافسات أوزان 45 - 49 كيلو جراما بالنسبة للسيدات وسوف تشارك فقط اللاعبة هبة صالح والرجال وزن 55 كيلوجراما لن نشارك فيها.

ويضم منتخب مصر لرفع الأثقال 20 لاعب، 10 في منافسات الرجال وهم "أحمد سعد وزن ٦٧ك، مصطفى وحيد٧٣ ك، محمد إيهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك، محمد سليم ٩٤ ك، رجب عبد الحي ١٠٢ ك، جابر فرحان، محمد هشام ١٠٩ ك، عبدالرحمن محمد +109 ك، أحمد عادل ٨٩ ك.

كما يضم 10 لاعبات وهن "هبة صالح ٤٩ ك، بسمة عماد ٥٨ ك، وكل من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك)، رانيا عزت ٧١ ك، سارة سمير ٧٦ ك، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك، حليمة عبد العظيم وشيماء خلف +89 ك.
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