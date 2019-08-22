منتخب تونس للناشئين يخسر أمام كوبا في افتتاحية بطولة العالم للكرة الطائرة

خسر المنتخب التونسي للناشئين للكرة الطائرة أمام نظيره الكوبي بنتيجة (30) في المبارة الافتتاحية لبطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة المقامة بتونس من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (2518) و(2514) و(2522) فيما يلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات كوبا وبيلاروسيا والبرازيل والصين.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي اليوم الخميس نظيره البيلاروسي في مباراته الثانية بالمجموعة.



يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة تحت 19 سنة فاز على ألمانيا 23 في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة التي تضم بجانب مصر وألمانيا منتخبات الأرجنتين واليابان والمكسيك.. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني اليوم نظيره الأرجنتيني في الجولة الثانية بالمجموعة.