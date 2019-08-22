حبس عاطل لحيازته 1.7 كيلو حشيش بالسلام

قررت نيابة السلام حبس " محمد.م " 22 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة قسم السلام أول.



وكانت بداية الواقعة عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على محمد. م. م" 22 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهم 1.750 كيلو جرام من مخدر حشيش قبل بيعها على عملائهم بدائرة القسم، 270 جنيه، هاتف محمول "، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.