ضبط مقاول هارب من أحكام بغرامات 13 مليون جنيه بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من إلقاء القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 13 مليون جنيه.



وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "وجيه. ف. م" 69 سنة مقاول ومقيم شارع شجرة مريم ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئى "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (13.140.000 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.